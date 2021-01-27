В Москве около 25 тыс. деревьев сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москвичи сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", которая проводится в столице со 2 января по 20 февраля. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С начала мероприятия москвичи сдали на утилизацию около 25 тыс. новогодних деревьев. Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что в рамках акции москвичи могут бесплатно сдать елки, пихты и сосны в специальных пунктах. Обязательным условием для приема дерева на утилизацию является отсутствие новогодней мишуры и украшений. По его словам, в столице функционируют около 550 пунктов приема. Все собранные ели направляются в пункты переработки, всего их открыто 10.

"Самый крупный пункт находится в Ульяновском лесопарке, в этом году он работает круглосуточно и может переработать до 1,5 тыс. елей в сутки. Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных", - пояснил заммэра.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках акции в Москве было собрано порядка 52 тыс. деревьев, из которых получили 200 кубометров щепы. Главной целью акции является грамотная утилизация деревьев и привлечение внимания жителей к раздельному сбору отходов.