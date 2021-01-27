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Пандемия COVID-19
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В Москве впервые с 26 сентября выявили менее 2 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки выявили 1 837 заболевших

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 837, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В столице выявили менее 2 тыс. заразившихся за сутки впервые с 26 сентября, когда стало известно о 1 792 инфицированных. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за новой инфекции в городе возросло на 75, до 13 175, сообщили в штабе.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 924 пациента. За все время выздоровели 791 320 человек. В настоящее время в столице болеют 115 167 человек.

В новость внесены изменения (11:33 мск) - добавлены подробности после 3 абзаца.

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РоссияПандемия COVID-19
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