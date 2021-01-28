Жители Москвы с ноября получили более 2 млн СМС с результатами ПЦР-исследований

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Единая цифровая платформа позволяет в оперативном порядке информировать жителей Москвы о результатах анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях: с конца ноября было разослано более 2 млн СМС с результатами ПЦР-тестов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"В Москве единая цифровая платформа позволяет максимально оперативно информировать горожан о результатах анализов на коронавирус. В основе платформы - единый лабораторный сервис: все результаты исследований на коронавирус, сделанные в городских учреждениях, сразу попадают в электронную медицинскую карту и доступны врачу и пациенту, а положительные - в режиме онлайн поступают в единый регистр заболевших. Благодаря платформе в конце ноября были запущены СМС-рассылки с результатами ПЦР-тестов. Горожане получили уже более 2 млн сообщений", - сказали в пресс-службе.

Если у жителя столицы подтвердился COVID-19, то в сообщении его попросят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В ближайшее время с ним связываются врачи и рассказывают о дальнейших действиях. Если результат теста оказывается отрицательным, то жителю советуют продолжать следовать правилам безопасности - носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Рассылки были инициированы для того, чтобы жители столицы могли максимально оперативно получать результаты и соблюдали меры предосторожности, поскольку еще не все горожане успели открыть доступ к своим электронным медицинским картам. Сообщение придет как в случае положительного, так и отрицательного результата.

"Сервис не распространяется на случаи взятия анализов в частных лабораториях", - пояснили в пресс-службе.

Взрослые москвичи могут сдать ПЦР-тест на коронавирус по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Горожанам до 18 лет можно сдать анализ в одной из 45 детских поликлиник. Результат исследования появится в течение трех дней в электронной медицинской карте.