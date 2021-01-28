В Москве реанимационные бригады смогут проводить биохимический анализ крови в машине

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Биохимический анализ крови теперь можно проводить в реанимационных автомобилях в Москве, для этого было закуплено 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, правительство закупило 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов для скорой помощи. Ракова отметила, что реанимационные бригады смогут проводить весь комплекс экстренных диагностических мероприятий в кратчайшие сроки. Она также считает, что важность этого прибора сложно переоценить, так как он нужен для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты. В дальнейшем планируется объединение приборов в единую информационную систему, чтобы в случае нестандартной клинической ситуации была возможность подключить к интерпретации данных второго эксперта, отметила Ракова.

Отмечается, что портативный лабораторный экспресс-анализатор для проведения биохимического анализа крови - прибор, в специальное отверстие которого устанавливается картридж с образцом крови пациента. Основные показатели появляются через несколько минут на дисплее. Результаты анализа можно распечатать в машине скорой и передать врачу стационара.

Экспресс-анализаторы используют при тяжелой почечной и острой дыхательной недостаточности, сепсисе, нарушениях водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния крови и для выявления обратимых причин остановки кровообращения.

Также в материале отмечается, что станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова является крупнейшей в городе медицинской организацией. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов находятся на крупных автомагистралях, 77 - на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций и 10 - на МКАД. На станции работают 2,5 тыс. врачей, 8,4 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.