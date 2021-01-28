На Бирюлевской линии метро в Москве появятся пересадки на МЦК, МЦД и БКЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пассажиры Бирюлевской линии метро в Москве смогут пересесть на Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большую кольцевую линию. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Пассажиры Бирюлевской линии получат удобные пересадки на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Новая линия улучшит транспортную доступность крупных объектов. Кроме того, альтернативные маршруты передвижения появятся более чем у 700 тыс. москвичей, живущих и работающих на юге столицы", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в материале, станция "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро будет связана транспортно-пересадочным узлом с одноименной станцией Московского центрального кольца и станцией "ЗИЛ" Троицкой линии метрополитена. В Нагатинской пойме появится пересадка со станции "Остров мечты" Бирюлевской линии на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии. На станции "Кленовый бульвар" будет организована пересадка на Большую кольцевую линию метро.

Кроме того, со станции "Бирюлево" пассажиры метро смогут пересесть на поезда Московской железной дороги - рядом расположена платформа Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления МЖД, которая войдет в состав пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Рядом со станциями сделают велодорожки и пешеходные переходы, создадут парковочные места и стоянки такси.

"Бирюлевская линия длиной более 22 км пройдет через семь районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. На ней запланировано 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево". Это рабочие названия, они могут быть изменены", - напоминается в материале.

Общественные обсуждения по этому проекту начались 20 января. Закончатся они 2 февраля. Вопросы и пожелания москвичей принимаются на сайте проекта "Активный гражданин". Все предложения граждан, полученные в ходе электронных общественных обсуждений, будут рассмотрены.