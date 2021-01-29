На mos.ru появилась функция передачи данных приборов учета тепловой энергии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сервис "Прием показаний приборов учета воды и тепла" запустили на mos.ru. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Подобный городской сервис для жителей домов, где установлены квартирные приборы учета теплоэнергии, создан в России впервые. Возможности сервиса для передачи показаний в Москве постоянно расширяются. Они помогают жителям сообщать о расходе энергоресурсов своевременно и избегать переплаты за ЖКУ. Внесение показаний по теплу через mos.ru стало таким же удобным, как по воде и электричеству," - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова.

Сервис можно найти в каталоге услуг на mos.ru в разделе "Жилье, ЖКУ, двор". Чтобы воспользоваться им, необходимо зарегистрироваться на портале. Для начала передачи показаний нужно кликнуть на кнопку "Передать показания".

"Процесс передачи сведений по расходованию тепла максимально простой и быстрый. Сначала понадобится выбрать код плательщика. Пользователи могут сохранить информацию о квартире заблаговременно в личном кабинете, и тогда на странице сервиса необходимо будет выбрать нужный из выпавшего списка. Если код плательщика не сохранен в профиле, можно указать его здесь же и сохранить. Затем останется только внести показания", - говорится в сообщении.