В Москве изучат свойства плазмы с антителами, полученной от привившихся доноров

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Столичные специалисты приступили к исследованиям свойств плазмы, которая была получена от доноров, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, метод переливания плазмы больным COVID-19 доказал эффективность и активно применяется в стационарах города. По ее словам, Москва стала первым городом, который проводит исследование на количество и наличие вируснейтрализующих антител для всего объема переливаемой плазмы. При применении "Спутника V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, поэтому есть вероятность того, что в дальнейшем донорами могут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, начинается масштабное исследование в больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, добавила Ракова.

Когда исследование завершится, будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.

Переливание плазмы проводят для пациентов со средним и тяжелым течением болезни по назначению лечащего врача. Терапевтический эффект достигается за счет того, что плазма содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.