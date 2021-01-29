Более 17 млрд рулей вложат новые резиденты "Технополиса "Москва" в промышленность

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новые резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" вложат более 17 млрд рублей в столичную промышленность в ближайшие 10 лет. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2020 году статус резидента получили 22 предприятия, это четверть от общего количества резидентов ОЭЗ. Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 млрд рублей, также они планируют создать около трех тысяч рабочих мест. На территории ОЭЗ четыре компании займутся технико-внедренческой деятельностью, остальные 18 - промышленно-производственной", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Новые резиденты на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" будут производить коммутаторы, цифровые платформы, оптические и энергоэффективные решения, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудование, лекарственные препараты, сим-карты, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательного оборудование, медицинские изделия и стерилизующее оборудование.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, несколько компаний уже приступили к строительству и реализации своих проектов.

На территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, 83 из них имеют статус резидента.