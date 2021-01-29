Центр самбо и бокса в "Лужниках" могут открыть почти на год раньше намеченного срока

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Работы по строительству международного центра самбо и бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники" планируется закончить до конца текущего года, почти на год раньше намеченного срока. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Центр самбо и бокса. Сергеем Семеновичем было принято решение буквально в том году о строительстве этого уникального объекта, [были] согласованы с президентом страны планировочные решения, и во втором полугодии 2020 года, в самый пик [пандемии] коронавируса, буквально летом мы приступили к строительно-монтажным работам <...> Задача перед строителями стоит, чтобы основные строительно-монтажные работы завершить в этом году и ввести в эксплуатацию", - сказал Загрутдинов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что под одной крышей будут располагаться два спортивных комплекса - центр самбо и центр бокса. "Аналогичные объекты, в основном, строятся более трех лет, [то есть в планах] конец 2022 года, здесь мэром города поставлена задача строить в сжатые сроки, мы для этого прикладываем все усилия. <...> Верим, что в этом году точно все строительно-монтажные работы завершим, и будем прикладывать все усилия, чтобы документально мы оформили [объект] в этом году", - сказал Загрутдинов.

В департаменте сообщили, что площадь семиэтажного здания с подземным паркингом составит 45 тыс. кв. м. В международном центре самбо будут устроены следующие объекты: зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1,6 тыс. зрителей и VIP-ложа на 40 человек; тренировочный зал на три борцовских ковра диаметром восемь метров каждый; административные помещения, комнаты отдыха. В центре бокса будут устроены следующие объекты: зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тыс. зрителей и местами для инвалидов, а также VIP-ложа на 90 человек; тренировочный зал на три боксерских ринга.

Кроме того, в центре бокса и самбо будут расположены спортивно-оздоровительный бассейн на шесть 25-метровых дорожек; блок сауны, хамам; медико-восстановительный центр (физиотерапевтический, процедурный, массажный и диагностический кабинеты, зал ЛФК); универсальный тренажерный зал на 60 тренажеров; универсальный спортивный зал по игровым видам спорта 30х18м (баскетбол, волейбол, бадминтон); конференц-зал на 200 человек.