Расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменится в конце января и в феврале

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце января и в феврале в связи со строительными работами на станции "Толстопальцево" будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В январе и начале февраля железнодорожники продолжат работы по модернизации инфраструктуры на станции "Толстопальцево" будущего МЦД-4. Так, 30-31 января, а также 6-7, 13 и 14 февраля железнодорожные строители произведут демонтаж пролетного строения, которое было установлено для строительства тоннеля", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время выполняются монолитные работы по сооружению северного и южного вестибюлей. Параллельно на станции ведется строительство "островной" пассажирской платформы, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда.

"Технологические "окна" назначены с 22:50 до 09:50 в выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будние дни. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям в обе стороны. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок, несколько поездов выведут из расписания. Некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту", - отметили в МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".