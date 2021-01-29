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Поезда МЦД-2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино

Ранее на Рижском направлении и МЦД-2 произошло повреждение контактного провода

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пригородные поезда снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино после сбоя на Рижском направлении и МЦД-2 из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twittwr-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Поезда D2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино", - говорится в сообщении.

Ранее движение на МЦД-2 осуществлялось с установленным интервалом. В сторону Нахабино поезда следовали без остановки через станцию Рижская из-за повреждения контактного провода.

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