Поезда МЦД-2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пригородные поезда снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино после сбоя на Рижском направлении и МЦД-2 из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twittwr-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Поезда D2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино", - говорится в сообщении.

Ранее движение на МЦД-2 осуществлялось с установленным интервалом. В сторону Нахабино поезда следовали без остановки через станцию Рижская из-за повреждения контактного провода.