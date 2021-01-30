Система "Безопасный город" помогла раскрыть более 5 тыс. преступлений в Москве за год

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Полиция Москвы раскрыла более 5 тыс. преступлений в прошлом году с помощью системы "Безопасный город", сообщается на сайте столичного главка МВД.

"За 12 месяцев 2020 года с использованием системы городского видеонаблюдения - правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" - было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж", - сообщили в главке.

Всего в системе видеонаблюдения функционирует более 189 тыс. камер. Ее применение также способствует профилактике правонарушений в общественных местах как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью.

В том числе за счет использования системы "Безопасный город" по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах - на 12%. В первом полугодии 2020 года число квартирных краж и угонов автомобилей уменьшилось на 40%. Также в первом полугодии прошлого года с помощью этой системы выявлялись и предотвращались случаи нарушения карантина по коронавирусу в период действия ограничительных мер.