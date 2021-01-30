Движение по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено после ДТП

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено по Кутузовскому проспекту на западе Москвы после столкновения двух легковых машин, одна из которых перевернулась. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На Кутузовском проспекте в районе дома 38, строение 1, произошло ДТП с участием двух транспортных средств, легковых машин, одна из них после столкновения перевернулась. В данный момент перекрыты три из четырех полос", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ЧП устанавливаются.