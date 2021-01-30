Парковка на некоторых улицах в центре Москвы 31 января будет запрещена

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Парковку на ряде улиц в центре Москвы запретят 31 января. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: по требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая ул., ул. Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на этих улицах будут установлены запрещающие знаки.

Ранее московский главк полиции сообщил об ограничениях в связи с призывами к гражданам участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы 31 января. В частности, в центральной части города будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 мск на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.