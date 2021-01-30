{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парковка на некоторых улицах в центре Москвы 31 января будет запрещена

Речь идет об улицах Моховая и Охотный ряд, Театральном проезде, Новой площади, Китайгородском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережных

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Парковку на ряде улиц в центре Москвы запретят 31 января. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: по требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая ул., ул. Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на этих улицах будут установлены запрещающие знаки.

Ранее московский главк полиции сообщил об ограничениях в связи с призывами к гражданам участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы 31 января. В частности, в центральной части города будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 мск на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Теги
Россия
СК нашел у арестованного за избиение полицейского на акции в Москве военную экипировку
Кроме того, в ходе обыска у Станислава Ахмедова обнаружены ножи
Читать полностью