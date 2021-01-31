Коэффициент распространения коронавируса в Москве превысил единицу впервые за две недели

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье впервые за две недели превысил единицу, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель увеличился с 0,95 до 1,08 - максимума с 17 января, когда он составлял 1,11.

В России в целом коэффициент также вырос - с 0,94 до 0,99, что является максимальным значением с 18 января.

Еще в двух, помимо Москвы, регионах с наибольшим количеством заболевших показатель превысил единицу. Это Санкт-Петербург (1,09) и Иркутская область (1,02).

В Воронежской, Нижегородской и Ростовской областях он остался на уровне 0,98, в Красноярском крае и Архангельской области составил 0,97, в Свердловской - 0,96, в Московской - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.