Полиция ищет вывесивших баннер в центре Москвы с призывом к незаконному митингу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут поиск неизвестных, которые вывесили на Большом Устьинском мосту в центре Москвы баннер с призывом выйти на несанкционированную акцию 31 января. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"30 января в полицию поступило сообщение о том, что на Москворецкой набережной на Большом Устьинском мосту обнаружен баннер с призывом выходить на акцию днем 31 января, который по прибытии на место был снят правоохранителями. По камерам наблюдения было установлено, что баннер вывесили четверо неизвестных, их личности и местонахождение устанавливаются", - сказал собеседник агентства. По данным источника, полиция начала проверку.

МВД и прокуратура ранее предостерегли от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.