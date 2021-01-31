Более 1 млн человек перевезли автобусы КМ около "оранжевой" ветки метро Москвы с 23 января

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бесплатными компенсационными маршрутами в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии московского метро с 23 января воспользовались более 1 млн человек. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня вдоль закрытого участка Калужско-Рижской линии для вас работают более 40 автобусов КМ. Интервал движения - около минуты. К 10 часам они перевезли уже 16 585 пассажиров. А за вчерашний день - 121 105. Всего же общий пассажиропоток уже превысил 1 млн: автобусами с момента закрытия метро воспользовались 1 073 084 человек", - говорится в сообщении.

Участок "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метрополитена временно закрыли с 23 января по 7 февраля для прокладки тоннеля будущей БКЛ.