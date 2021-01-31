Станцию метро "Сокольники" в Москве закрыли по требованию полиции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Станцию столичного метро "Сокольники" Сокольнической линии закрыли на вход и выход пассажиров по требованию полиции. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"По требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию "Сокольники". На вход и выход станция закрыта", - говорится в сообщении.

Ранее также по требованию полиции были закрыты станции столичного метро "Сухаревская", "Красные ворота" и "Красносельская".