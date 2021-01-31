Полиция сняла ограничения на работу станции метро "Красносельская" в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Станцию столичного метро "Красносельская" Сокольнической линии открыли на вход и выход пассажиров. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Полиция сняла ограничения на работу станции "Красносельская". Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются", - говорится в сообщении.

Сейчас по требованию полиции закрыты на вход и выход пассажиров станции столичного метро "Сухаревская", "Красные ворота" и "Сокольники".