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Полиция сняла ограничения на работу станции метро "Красносельская" в Москве

Она работает на вход и выход

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Станцию столичного метро "Красносельская" Сокольнической линии открыли на вход и выход пассажиров. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Полиция сняла ограничения на работу станции "Красносельская". Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются", - говорится в сообщении.

Сейчас по требованию полиции закрыты на вход и выход пассажиров станции столичного метро "Сухаревская", "Красные ворота" и "Сокольники".

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