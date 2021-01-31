В Москве приостановили движение автобусов по маршруту 78 в районе Сокольников

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Временно остановлено движение автобусов по маршруту 78, который пролегает по улице Матросская тишина в районе Сокольников в Москве. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с ограничениями движения временно нет движения автобусов по маршруту 78 в районе Сокольников и ул. Матросская тишина", - говорится в сообщении.

Также в районе Русаковской эстакады и Сокольников затруднено движение автобусов № 265, 332, 716, 975, ДП 52, Т32, Т41, электробуса № Т14, трамваев № 7, 13, Б, 45.

"Задержки в движении составляют 15-25 минут. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте проезду общественного транспорта", - отмечается в материале.