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Участников незаконной акции в Москве задерживают в подъездах жилых домов

Спецназовцы остановили группу людей по дороге к СИЗО "Матросская Тишина", однако часть из них разбежалась по дворам и спряталась в подъездах
© ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники спецназа ОМОН задерживают участников незаконной акции, спрятавшихся в подъездах жилых домов в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, спецназовцы остановили группу участников акции по дороге к СИЗО "Матросская Тишина" на Русаковской улице, но часть из них разбежалась по дворам и спряталась в подъездах, где их задерживают сотрудники ОМОН. Сейчас проверяются все дворы и дома на Русаковской улице. Местные жители по просьбе омоновцев открывают входные двери в подъезды.

Участники акции отправились к СИЗО после того, как полиция не дала им собраться на Лубянской площади, перекрыв все улицы к ней.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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