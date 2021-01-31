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Несколько автобусов и трамваев задерживаются из-за незаконной акции в Москве

В частности, на Комсомольской площади с задержками движутся электробус Т14, автобусы 40, Т41, 122 и трамваи 7, 13, 37, 50

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несколько автобусов и трамваев курсирует со значительными задержками из-за действий участников несанкционированной акции на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Из-за действий участников несанкционированных акций на Комсомольской площади со значительными затруднениями движутся электробус Т14, автобусы 40, Т41, 122 и трамваи 7, 13, 37, 50. Задержки в движении достигают 25 минут", - говорится в сообщении.

Департамент просит не выходить на проезжую часть и трамвайные пути и не мешать движению городского транспорта.

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Россия
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