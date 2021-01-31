Станция метро "Сокольники" в Москве возобновила работу в штатном режиме

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Станция Московского метрополитена "Сокольники" Сокольнической линии возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Станция "Сокольники" работает в штатном режиме. Поезда останавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее станцию столичного метро "Сокольники" закрыли на вход и выход пассажиров по требованию полиции.

"Фиксируем интенсивный отъезд со станции "Красносельская", а также увеличение потока на отъезд со станции "Комсомольская", - добавили в департаменте.