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Омоновцы перекрыли несколько улиц для блокировки участников незаконной акции в Москве

В частности, движение перекрыли по Нижнекрасносельской и Ольховской улицам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники спецназа ОМОН вынуждены перекрыть несколько улиц в Москве из-за несогласованной акции.

Как передают корреспонденты ТАСС, митингующие продолжают перемещаться по улицам, часть из них прячется во дворах, отдельные группы идут от Красносельской по Нижнекрасносельской к Бауманской улице. Сотрудники ОМОН были вынуждены перекрыть движение по Нижнекрасносельской, чтобы блокировать проход участникам незаконной акции. Также оцеплена и Ольховская улица.

В районе станции "Комсомольская", которая по замыслу организаторов акции должна была стать ее конечной точкой, скопления людей уже нет. Немногочисленные группы наблюдаются у метро "Красносельская". Как отмечает корреспондент ТАСС, митингующие перекрыли движение на Бауманской улице, скандируя различные лозунги.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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Россия
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