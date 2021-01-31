Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице в ночь на 1 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Порывы ветра до 17 м/с и образование гололедицы на дорогах прогнозируются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. Водителям рекомендуется избегать резких маневров на дорогах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Москве с 19:00 31 января до 10:00 1 февраля ожидаются порывы ветра 12-17 м/с. Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы. Будьте предельно внимательными и осторожными", - говорится в сообщении.

В департаменте рекомендовали водителям избегать резких маневров на дорогах и не оставлять автомобили у шатких конструкций.

Управления МЧС России по Москве и по Московской области распространили экстренное предупреждение и сильном ветре и гололедице в ближайшие 2-3 часа и до утра понедельника.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 2-3 часа и до 10:00 1 февраля местами по Москве ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с и гололедица", - сказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Аналогичное предупреждение также распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью, отметив, что в области также ожидается снег и метель.

В связи с непогодой водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию во время движения, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также специалисты МЧС советуют не оставлять детей без присмотра.