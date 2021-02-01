В парках Москвы возобновили работу регулярные секции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Регулярные занятия в парках Москвы вновь проводятся с 1 февраля. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"В московских парках возобновляются регулярные занятия для посетителей. Важно помнить, что во время занятий в помещении нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также есть ограничения по количеству посетителей для каждого помещения. Во время занятий на улице надевать маски и перчатки не обязательно, но необходимо соблюдать дистанцию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в усадьбе Воронцово со 2 февраля возобновляются занятия по легкой атлетике, включающие как беговые упражнения, так и занятия на координацию. Занятия проходят на центральной волейбольной площадке. Упражнения воздействуют на все группы мышц: укрепляют двигательный аппарат, улучшают деятельность дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы. Таким образом, с помощью этих занятий решаются задачи гармоничного разностороннего физического развития человека. Тренировки предназначены для людей от 18 до 45 лет, предварительная регистрация не требуется. Посещать их можно каждый вторник с 20:00 до 21:00.

"Также с 6 февраля в парке возобновляются занятия по скандинавской ходьбе. При ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса, в то время как, к примеру, при беге мышцы верхней половины тела мало задействованы. Также опора на палки уменьшает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы и на пяточные кости. Занятия предназначены для людей от 18 до 45 лет, предварительная запись не требуется", - пояснил собеседник агентства.

А парк "Ходынское поле" с 1 февраля вновь приглашает к себе всех любителей зумбы. Занятия будут проводиться по понедельникам и пятницам в 18:00 в Детском досуговом центре. Возрастных ограничений нет, предварительная регистрация не требуется.

"А со 2 февраля в парке возобновляются занятия кундалини-йогой. Они помогают найти баланс между внешним и внутренним миром, гармонизировать эмоциональные состояния, развивать концентрацию. Классы проходят по вторникам и пятницам в 10:00 в Детском досуговом центре. Предварительная регистрация не требуется", - говорится в сообщении.