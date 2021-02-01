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Пандемия COVID-19

В Москве врачи проводят около 5 тыс. телеконсультаций в день для пациентов с COVID-19

Всего в телемедицинском центре работает около 200 врачей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 5 тыс. дистанционных консультаций ежедневно проводят врачи Московского телемедицинского центра для жителей столицы, проходящих лечение от COVID-19 на дому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Телемедицинский центр был создан в кратчайшие сроки весной на базе единой цифровой платформы московского здравоохранения. На сегодняшний день в среднем медики проводят около 5 тыс. дистанционных консультаций ежедневно. В случае выявления симптомов у заболевшего специалисты принимают решение об очном осмотре или госпитализации. Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустить перегрузки системы", - отмечает пресс-служба.

Также врачи центра следят за состоянием здоровья горожан, которые участвуют в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавирусной инфекции.

Телемедицинский центр начал работу в марте 2020 года. В настоящий момент здесь работают около 200 врачей-специалистов, которые прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

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РоссияПандемия COVID-19
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