В Москве началась реставрация здания бывшей городской думы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Исторический музей начал реставрацию здания бывшей Московской городской думы на Площади революции. Работы планируется завершить в сентябре этого года, сообщила пресс-служба музея в понедельник.

"Эти работы мы планировали провести в прошлом году, но по понятным причинам их пришлось отложить. Реставрация фасадов здания музея не повлечет за собой закрытия временных экспозиций и Музея Отечественной войны 1812 года", - привела пресс-служба слова директора ГИМ Алексея Левыкина.

Он добавил, что уже в марте планируется открыть две крупные выставки - "Придворный костюм из собрания Государственного Эрмитажа" и "Шедевры гравюры Альбрехта Дюрера из собрания музеев Италии".

Работы по реставрации здания бывшей городской думы проводятся в рамках подготовки празднования 150-летия со дня основания Исторического музея. Реставрацию планируется завершиться в сентябре 2021 года. Работы осуществляются на средства целевой субсидии Министерства культуры РФ.

"В рамках запланированных работ будет проведена реставрация фасадов здания, воссозданы части утраченного фасада со стороны недавно открытого пешеходного перехода с улицы Никольской, реставрация парадного крыльца и ремонт шатровых частей кровли, которые пострадали после урагана в 2017 году", - уточнили в музее.

О здании

Здание для Московской городской думы было построено по проекту архитектора Дмитрия Николаевича Чичагова в 1890-1892 годах. В 1935 году было решено сделать в этом здании Музей Ленина. В 1993 году экспозицию Музея Ленина закрыли, а его фонды были переданы Историческому музею. В 2006 году здание бывшей городской думы вошло в комплекс Исторического музея. Сегодня в этом здании располагается вход в Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс Исторического музея и фондовые хранилища.

В музее отмечают, что вопреки распространенному мнению экспозиция Музея Отечественной войны 1812 года разместилась не в здании бывшей городской думы, а в пространстве внутреннего двора за южным фасадом этого здания. "Для организации музея двор перекрыли и разделили на два экспозиционных этажа, выстроив каркас из металлических стоек, принявших на себя всю тяжесть нового сооружения. Уже почти десять лет Музей Отечественной войны 1812 года открыт для посетителей", - добавили в музее.