"Техноград" в Москве откроет онлайн-курс для людей старше 45 лет в поисках работы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый онлайн-курс "6 навыков эффективного соискателя" для людей старше 45 лет откроет центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" в Москве. Об этом сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства столицы.

"В прошлом году к вебинарам и тренингам "Технограда" присоединились около 160 тыс. человек. Учебную программу комплекса постоянно корректируют под актуальные запросы рынка труда, работодателей и самих участников проекта. Тема нового курса выбрана по итогам голосования в проекте "Активный гражданин". Направление для соискателей старше 45 лет поддержали более 19% респондентов", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Уточняется, что занятия будут проходить с 3 по 12 февраля. Каждый вебинар займет у слушателей от полутора до двух часов.

Новый онлайн-курс включает в себя семь вебинаров. На первом занятии речь пойдет о том, какие сложности при трудоустройстве могут возникнуть у соискателей в возрасте 45 лет и старше. Далее участники программы выстроят собственные стратегии поиска работы, а также научатся составлять эффективные резюме и сопроводительные письма. Слушателям объяснят, как следует представлять самого себя: подчеркивать свои сильные стороны и преимущества, которые помогут выделиться на фоне других претендентов. Во время занятий преподаватели разберут самые частые ошибки соискателей при их общении с потенциальным работодателем, в том числе составят сценарий успешного собеседования.

Поскольку большинство ведущих компаний и предприятий теперь ищут сотрудников через интернет, обучающиеся на новом курсе "Технограда" освоят популярные электронные площадки для поиска работы. После окончания учебы они смогут самостоятельно просматривать каталоги вакансий и общаться с представителями выбранных фирм напрямую, отмечается на портале. Занятия бесплатные, чтобы принять в них участие, необходимо предварительно зарегистрироваться.

"Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Проект курирует городской департамент предпринимательства и инновационного развития. Центр развития карьеры - одно из направлений работы "Технограда". Его специалисты помогают в профессиональном самоопределении в соответствии с индивидуальными особенностями соискателей и карьерном планировании. В прошлом году они провели более 730 вебинаров и порядка 1,3 тыс. онлайн-встреч с соискателями, во время которых помогали пользователям сети составить резюме и оценить перспективы карьерного развития.