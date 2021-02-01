В Москве с ноября 2020 года статус многодетной семьи онлайн оформили 6,4 тыс. горожан

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка 6,4 тыс. горожан с ноября 2020 года оформили в онлайн-формате статус многодетной семьи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На сегодняшний день 6,4 тыс. москвичей уже воспользовались обновленной услугой на портале mos.ru и оформили электронный статус многодетной семьи. С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стал очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города. В 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились почти 32 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Заявление о получении льготного статуса на портале mos.ru принимается в любое время. Там же можно его продлить, если в семье произошло пополнение или дети, достигшие 16 лет, продолжают свое обучение в школе или колледже до 18 лет. Услуга разрабатывалась совместно с департаментом информационных технологий Москвы.

"В 2020 году в электронном виде через портал поступило всего 16,2 тыс. обращений за удостоверением многодетной семьи и присвоением (продлением) льготного статуса многодетной семьи города Москвы", - говорится в сообщении.

Уведомление о присвоении льготного статуса поступает заявителю в личный кабинет на mos.ru. С переводом услуги в онлайн-формат больше не нужно подтверждать факт обучения в школе или колледже ребенка, достигшего 16-летнего возраста. Исключение - федеральные или частные образовательные учреждения, которые составляют один процент всех московских школ.