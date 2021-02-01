В Москве открыли прием заявок на конкурс "Aрт-битва снеговиков на страницах комиксов"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на творческий конкурс "Aрт-битва снеговиков на страницах комиксов" начался в Москве. Принять участие в нем смогут школьники от 10 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки в понедельник.

"До 15 февраля пройдет прием работ на конкурс "Aрт-битва снеговиков на страницах комиксов". Школьники от 10 лет и старше, их друзья и родители могут создать комикс о главном зимнем герое - снеговике - и, если повезет, попасть в сборник победителей. Из года в год в феврале Московский дворец пионеров проводит "Арт-битву снеговиков" - состязание по лепке снежных скульптур. В этом году конкурс проходит не только онлайн, но и в новом формате - в виде конкурса комиксов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в конкурсе будет три номинации. Среди них: лучший комикс (не более 6 страниц), лучший стрип ( от 2 кадров до 1 страницы) и лучшая манга.

"Работы принимаются на адрес artbattlesnowmen@gmail.com до 15 февраля 2021 года включительно. Чтобы подать заявку, также необходимо заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных. Эти документы можно скачать на странице конкурса на официальном сайте Московского дворца пионеров. Там же есть требования к работам", - рассказал собеседник агентства.

Участники могут выступить как с индивидуальным, так и коллективным семейным проектом. Заявки оценят профессиональные комиксисты, художники и сценаристы. А 1 марта Дворец пионеров объявит имена победителей. Все конкурсные работы будут опубликованы в тематических альбомах в социальных сетях учреждения. Комиксы-победители попадут в печатный сборник и на виртуальную выставку, которая откроется 15 марта.