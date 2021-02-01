Пассажиропоток в поездах МЦД в январе восстановился на 70%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 10 млн пассажиров перевезли поезда Московских центральных диаметров (МЦД) в январе, что почти на треть меньше данного показателя за январь 2020 года. Пассажиропоток в электропоездах МЦД восстановился на 70% в условиях пандемии коронавируса, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

За время режима самоизоляции, введенного в Москве весной 2020 года, количество пассажиров на ряде станций уменьшилось на 67%. После снятия ограничений пассажиропоток на диаметрах постепенно стал восстанавливаться.

"Диаметры - самый динамично развивающийся городской транспорт. С 11 по 31 января рост пассажиропотока - 19%, а всего за первый месяц 2021 года пассажиры совершили более 10 млн поездок по D1 и D2. С каждым днем людей на диаметрах все больше, но количество пассажиров все еще ниже относительно января прошлого года - на 29%", - говорится в сообщении.

Все поверхности на станциях, к которым могут прикоснуться пассажиры, дезинфицируют 12 раз в сутки. Кроме того, три раза в день обрабатывают поезда. "В наших "Иволгах" работают системы обеззараживания воздуха. На станциях МЦД мы установили почти 100 санитайзеров. Пожалуйста, не забывайте носить маски и перчатки. Берегите свое здоровье и окружающих", - заключается в публикации.