Четыре поликлиники заработали после реконструкции в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сразу четыре поликлиники открыли в понедельник после реконструкции в Москве, одну из них осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускается [после реконструкции] <...> Все необходимое для работы поликлиники здесь есть", - сказал Собянин в ходе посещения филиала поликлиники № 134 на улице Теплый Стан.

Мэр Москвы отметил, что в настоящее время в процессе реконструкции находятся около 50 столичных поликлиник. Ранее были запущены после модернизации три объекта.

Собянин также поблагодарил медицинский персонал поликлиники за работу в условиях пандемии COVID-19 и подарил врачам торты "Москва" к чаепитию.

"В период пандемии, конечно, очень серьезная нагрузка легла на наши больницы, ковидные стационары, но, на самом деле, большую часть работы сделало именно амбулаторное звено <...> Спасибо огромное персоналу наших клиник", - отметил Собянин.

Первого февраля в Москве после реконструкции открылись филиал № 3 городской взрослой поликлиники № 134, филиал № 1 поликлиники № 7, здания поликлиник № 15 и № 118.

Четырехэтажное здание поликлиники на улице Теплый Стан площадью 3,2 тыс. кв. м. построено в 1984 году. Комплексная реконструкция поликлиники была начата год назад - в феврале 2020 года.