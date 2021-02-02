В Москве движение по нескольким улицам ограничат по требованию полиции

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Москве по требованию полиции, жителям рекомендуют планировать маршрут поездки заранее. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"По требованию полиции сегодня, 2 февраля, с 9 утра и до особого распоряжения будет ограничено движение по следующим улицам: ул. 3-я Бухвостова (от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917), ул. 1-я Бухвостова (от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова)", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 00:00 уже ограничено движение по Проектируемому проезду 917 от ул. 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

Жителям столицы рекомендовали быть внимательными при поездках в этот район и планировать маршрут заранее.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена, станция "Преображенская площадь" Сокольнической линии работает в штатном режиме.

Ранее в ГИБДД Москвы планировали перекрыть движение по нескольким улицам вокруг Мосгорсуда, где 2 февраля будет рассматриваться вопрос о замене условного срока Алексею Навальному.