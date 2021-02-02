Расписание электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменится в феврале

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 4 по 28 февраля в связи с развитием инфраструктуры в рамках реализации проекта МЦД. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"С 4 по 28 февраля изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры в рамках проекта Московские центральные диаметры", - говорится в сообщении.

Так, в ночные часы, с 00:00 до 04:00, с 11 по 28 февраля участок Москва-Товарная-Курская - Люблино-Сортировочное будет закрыт для движения всех поездов. В этот период строители приступят к замене пролетов железнодорожных путепроводов через пути Курского направления в районе строящегося ТПУ "Печатники".

Также с 4 по 28 февраля, кроме 22 и 23 февраля, участок Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00 в связи с продолжающейся реконструкцией Каланчевского путепровода, автомобильного моста на ул. Казакова.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2", - добавили в пресс-службе.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".