В Москве около 6 млн куб. м снега утилизировали на снегосплавных пунктах с начала зимы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы с 20 ноября по 1 февраля вывезли на столичные снегосплавные пункты и утилизировали около 6 млн куб. м снега. Об этом сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 см снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 млн куб. м снега. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, далее снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Она имеет постоянную температуру не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять", - приводит пресс-служба слова Бирюкова.

Заммэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах.

"Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - уточнил глава комплекса городского хозяйства Москвы.