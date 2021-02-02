Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку, указано на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

В повестке заседания на 28 января указано, что судья подал письменное заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта 2021 года. Текст решения по итогам заседания коллегии пока не опубликован.

Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше".