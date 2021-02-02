Почти 7,5 тыс. обращений поступили по телефону психологической помощи в Москве с 1 января

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты неотложной психологической помощи в Москве приняли почти 7,5 тыс. обращений от горожан с начала года. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Телефон неотложной психологической помощи бесплатный, многоканальный и круглосуточный, входит в состав филиала "Телефон неотложной психологической помощи" Московской службы психологической помощи. Этим подразделением оказывается психологическая помощь по всем направлениям дистанционного формата: чат, видеоконсультации и телефон "051". Всего с начала года филиалом ТНПП было принято почти 7,5 тыс. обращений, из которых на телефон "051" поступило более 4 тыс. обращений", - сказал Стружак.

Он добавил, что на телефон "051" женщины обращаются в 3,4 раза чаще, чем мужчины. Основная возрастная категория абонентов "051" - от 26 до 60 лет.

"Большое количество звонков, поступающих на "051", связано с психическим и физическим здоровьем. Люди беспокоятся по поводу своего здоровья и своих близких, переживают утрату близких или знакомых. Также поступают обращения, связанные с паническими атаками, дефицитом общения, семейными и супружескими конфликтами. Кроме того, людей волнуют проблемы взаимоотношений с другими людьми, детей и родителей, личностные проблемы, проблемы зависимости, социальная дезадаптация и другие", - сказал Стружак.

По его словам, специалисты московской службы психологической помощи населению также задействованы на горячей линии Комплекса социального развития Москвы.

"С марта по июнь 2020 г. было принято почти 29 тыс. обращений, а с сентября 2020 г. по настоящее время - более 22,5 тыс. обращений. Всего по телефону горячей линии психологи приняли более 51,5 тыс. обращений. В смене работает по 10 психологов, которые в круглосуточном режиме оказывают психологическую и информационную помощь любому позвонившему", - добавил Стружак.