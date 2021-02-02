Более 100 парков и 24 общественных пространства благоустроят в Москве в 2021 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Общественные пространства, парки, набережные и пруды благоустроят в столице в этом году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году правительство Москвы планирует благоустроить еще 24 общественных пространства в центре и административных округах. В центре города приведут в порядок Хрустальный переулок, ведущий от Ильинки на Варварку к парку "Зарядье", и Дмитровский переулок, соединяющий Петровку и Большую Дмитровку. Будут продолжены начатые в прошлом году работы по благоустройству Ленинского проспекта", - говорится в сообщении.

Комплекс мероприятий будет выполнен на двух вылетных магистралях - улице Красная Пресня и Звенигородском шоссе от метро "Баррикадная" до ТТК (2,7 км) и участке проспекта Андропова от метро "Коломенская" до Липецкой улицы (8,1 км). Кроме того, планируется благоустроить территории, прилегающие к открытому в 2020 году центру "Моя работа" по адресу: улица Шаболовка, д. 48 и памятнику работникам АЗЛК, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который будет восстановлен в Печатниках на площадке у технополиса "Москва".

"В 2021 году планируется провести комплексное благоустройство набережных острова Балчуг - Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатской, Фалеевского и Раушского переулков. Продолжатся работы по благоустройству и вблизи Киевского вокзала", - сообщили в пресс-службе.

Также в планах на этот год провести благоустройство двух территорий в пойме притока Яузы - реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусорского). Планируется создать вело-пешеходные маршруты, экотропу, настилы и смотровые площадки, детские и спортивные зоны.

Парки и пруды

"В планах на 2021 год - благоустройство 106 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий. В частности, возле строящегося горнолыжного спортивного комплекса на Воробьевых горах предполагается создать Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр площадью 5 га", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках программы "Мой район" работы по благоустройству развернутся на знаковых окружных объектах и парковых территориях общей площадью свыше 1 тыс. га. Среди них Рублевский сквер, зона отдыха у Дегунинского пруда (САО, район Западное Дегунино), сквер на Звездном бульваре (СВАО, район Останкинский), сквер у памятника солдатам Отечества - на пересечении улиц Плещеева и Лескова (СВАО, район Бибирево), бульвар вдоль Туристской улицы (СЗАО, район Северное Тушино).

Также планируется привести в порядок 29 водных объектов, включая пруды Калитниковский (ЦАО, район Таганский), Капустинский (СВАО, район Свиблово), Медведковский (СВАО, район Северное Медведково), Гольяновский (ВАО, район Гольяново), Владимирский (ВАО, район Перово), каскад прудов в усадьбе "Троицкое" (ТиНАО, поселение Мосрентген).

"В рамках программы "Мой район" запланировано благоустройство территорий 375 объектов образования общей площадь 413,2 га", - заключили в пресс-службе.