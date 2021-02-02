В столице увеличили число победителей премии "Новатор Москвы"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество премий "Новатор Москвы", присуждаемых авторам инновационных проектов, разработчикам и изобретателям, увеличили с 30 до 36. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Ежегодная премия "Новатор Москвы" была учреждена в 2019 году и присуждается за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города. Премия присуждается в трех номинациях, отражающих стадию разработки и внедрения проекта: "Проект будущего" (инновационная идея), "Меняющие реальность" (стартап) и "Лидеры инноваций" (действующий бизнес).

"В каждой номинации сбор заявок на присуждение премии в 2021 году будет проводиться по шести направлениям: медицина и фармацевтика, транспорт и логистика, экология и охрана окружающей среды, искусственный интеллект и IT-технологии, благоустройство и строительство, общественные проекты", - говорится в сообщении.

В финал конкурса выйдут 36 проектов - по два проекта в каждой номинации по каждому направлению. Размер премии победителей составит в номинации "Проект будущего" - 500 тыс. рублей, в номинации "Меняющие реальность" - 1 млн рублей, в номинации "Лидеры инноваций" - 1,5 млн рублей. Авторы 18 проектов-финалистов получат поощрительные призы. Общий призовой фонд составит 20,7 млн рублей.

"В конкурсе на присуждение премий имеют право принимать участие граждане России, проживающие в Москве и осуществляющие деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Принимаются индивидуальные или коллективные (до пяти человек) заявки. При этом с 2021 года отменяется требование о документальном подтверждении вклада соавторов в проект, что значительно упростит процедуру подачи заявок и сделает конкурс более доступным для неформальных коллективов разработчиков", - говорится в сообщении.

О премии

Сбор заявок на участие в конкурсе на присуждение второй в истории премии "Новатор Москвы" открыт с 2 февраля. Подать заявку можно в электронном виде или принести необходимые документы по адресу: Вознесенский переулок, д. 22.

В 2020 году на конкурс были поданы 483 заявки, авторами которых стали 952 новатора. После нескольких месяцев тщательного отбора, включая юридическую, научную и экономическую экспертизу, до финала дошли 30 оригинальных идей и проектов, авторам которых были присуждены премии "Новатор Москвы" и поощрительные призы.