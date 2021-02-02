В Москве привели в порядок более 1 тыс. дворов в 2020 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Работы по благоустройству провели более чем в тысяче дворов в Москве в прошлом году. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Благоустройство дворов осуществляется в плановом порядке для ремонта и замены устаревшей инфраструктуры по предложениям жителей с целью создания более качественной городской среды. В 2020 году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, были проведены в 1 043 дворах", - говорится в сообщении.

В 2021 году планируется провести комплексные либо текущие работы в 3,4 тыс. дворах. Также с 2011 года для маломобильных граждан в подъездах установлены 1 418 подъемных платформ, в том числе в 2020 году - 120 штук. В 2021 году планируется установить еще 267 платформ. Работы проводятся по адресным заявкам жителей.

Как добавляется в материале, реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве была начата в 2015 году. За пять лет проведен капитальный ремонт порядка 10 тыс. домов, заменено свыше 36 тыс. лифтов.

"В домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, фактически не осталось лифтов, прослуживших более 25 лет. В 2020 году были проведены работы по капремонту в 2 081 доме и плановая замена 2 254 лифтов", - добавляется в сообщении.

В 2021 году планируется провести капремонт в 2 513 домах и заменить 3 005 лифтов.