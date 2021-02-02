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Ремонт в детдоме на севере Москвы после пожара завершат к утру

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что управа района приступает к ремонтным работам

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы в центре содействия семейному воспитанию "Полярная звезда" в Москве, где во вторник произошел пожар, планируется завершить к утру. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Никто из детишек не пострадал, все вовремя эвакуированы в соседнюю школу, напоены чаем и отогреты. На ночь отправлены в другое учреждение - по отработанной схеме в случаях чрезвычайных ситуаций. Управа района к этой минуте заканчивает разбор и приступает к ремонтным работам. К утру все закончат", - написал он на своей странице в Facebook.

Во вторник на третьем этаже детского дома на Полярной улице на севере Москвы произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. В результате происшествия были эвакуированы более 50 человек. Пожар потушен.

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