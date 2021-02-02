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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на среду

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Туман и гололедица ожидаются в Москве ночью, водителям рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Водителям советуют соблюдать дистанцию на дорогах, пешеходам - выбирать обувь с нескользкой подошвой. В ближайшие часы в Москве испортится погода. Ожидается туман (видимость составит 300-800 метров), изморозь, гололедица. Все это может привести к затруднению движения, увеличится вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам рекомендуется строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода сохранится в городе до утра среды.

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