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У здания Мосгорсуда восстановили движение транспорта

Полностью восстановлены маршруты трамваев № 7, 11 и 46

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта восстановили по улицам в районе Мосгорсуда, которые ранее были закрыты по решению полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"Движение по ул. 3-я Бухвостова, 1-я Бухвостова, [по адресу:] Проектируемый проезд, 917, полностью восстановлено. Также полностью восстановлены маршруты трамваев № 7, 11, 46 и автобусов № 80, 86, 86к, 265 и 311", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МВД Москвы сообщали об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский Вал - с 00:00 2 февраля; улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, - с 09:00 2 февраля; улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09:00 2 февраля.

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