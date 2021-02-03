Полиция вытеснила участников несанкционированной акции из Дмитровского переулка в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция и ОМОН вытеснили участников несанкционированной акции из Дмитровского переулка в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, переулок освободили от митингующих. Полицейские задержали наиболее активных участников акции, применяя спецсредства к тем, кто оказывал сопротивление.

До этого задержания прошли на Тверской улице, Пушкинской площади, Охотном Ряду, Манежной площади и Страстном бульваре. Центр практически оцеплен полицией и бойцами ОМОН, скопление людей наблюдается в Рахмановском переулке, по которому митингующие устроили шествие в сторону Петровки.