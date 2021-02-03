Центральные станции московского метро работают без ограничений

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центральные станции московского метро, которые во вторник вечером были закрыты на вход и выход пассажиров, работают в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером станции метро Москвы "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная" были закрыты на вход и выход пассажиров по требованию полиции.