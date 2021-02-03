В Москве стартовал набор на онлайн-курс "Школа подготовки нянь"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новый набор на онлайн-курс "Школа подготовки нянь" запустили в столице. Занятия начнутся с 16 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В центре занятости "Моя карьера" стартует новый набор на бесплатный обучающий онлайн-курс "Школа подготовки нянь". На дистанционных занятиях расскажут о психологических особенностях детей разного возраста, познакомят с популярными развивающими методиками и играми, например, со сказкотерапией. Особое внимание на онлайн-лекциях уделят вопросам здоровья и безопасности детей во время прогулки, а также в местах большого скопления людей и дома", - говорится в сообщении.

Занятия в онлайн-формате начнутся с 16 февраля. Их будут проводить два раза в неделю педагоги и психологи партнерского сервиса "Бабушка на час".

"Записаться на обучающую программу могут все желающие. Однако курс особенно актуален для людей среднего и старшего возраста, которые уже накопили богатый опыт общения с детьми. Для них это прекрасная возможность попробовать себя в новой деятельности, сохранить востребованность на рынке труда, а также узнать о преимуществах работы в качестве самозанятого", - приводятся в сообщении слова директора специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирины Швец.

Курс "Школа подготовки нянь" в этом году впервые проходит в онлайн-формате. Кроме того, в нем появились новые дисциплины. Так, на лекции "Онлайн-няня" слушатели узнают об этике поведения онлайн-помощника в семье и том, как удержать внимание ребенка во время дистанционного занятия с ним.