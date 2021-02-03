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В Москве вновь открылось для посетителей "Заповедное посольство" в парке "Зарядье"

Также для москвичей с 3 февраля стала доступна запись на научные программы для школьников

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Заповедное посольство" в столичном парке "Зарядье" открылось для посетителей в связи со смягчением мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Также для москвичей с 3 февраля стала доступна запись на научные программы для школьников, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Зарядья."

"В парке "Зарядье" после долгого перерыва открылся научно-познавательный центр "Заповедное посольство". Ежедневно школьники от семи лет снова могут посещать просветительские программы по генетике, экологии, географии и другим естественным наукам. Запись на научные программы для детей стала доступна с 3 февраля", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что просветительские программы "Заповедного посольства" направлены на развитие исследовательских навыков и научного мышления у детей. Каждое занятие - это не только теория, но и практический эксперимент, объясняющий конкретное явление, реакцию, свойство и материала. Программы разработаны методистами "Зарядья" для пяти возрастных групп: от 7 до 9 лет, от 10 до 11 лет, от 12 до 14 и 14+. Занятия длятся от 45 до 90 минут в зависимости от программы.

"Для школьников 12+ также готовятся новые теоретические и практические программы, которые можно будет посетить в феврале. Например, "Планета вкусов" откроет двери в нейробиологию - науку, изучающую устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. На программе дети узнают о профессии флейвориста и о том, как создавать пищевые ароматы", - пояснили в пресс-службе.

А программа "Сити-фермер" познакомит еще с одной профессией будущего - специалисты, о работе которых пойдет речь, занимаются развитием агропромышленных хозяйств в городских условиях, часто оборудовав под это пустующие здания и крыши домов.

Расписание и билеты на программы Заповедного посольства доступны на сайте парка в разделе "Афиша".

"Для безопасности участников программ занятия проходят в группах не более 9-10 человек. Все лаборатории оснащены ультрафиолетовыми рециркуляторами, при посещении "Заповедного посольства" необходимо соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки", - пояснили в пресс-службе.

Об учреждении

"Заповедное посольство" - научно-познавательный центр парка "Зарядье" для проведения лабораторных экспериментов, конференций, мастер-классов, лекций и семинаров. Лаборатории центра оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выделять ДНК, проводить постановку полимеразной цепной реакции (ПЦР), диагностику продуктов питания для определения ГМО, расшифровывать гены, клонировать растения, изучать микроорганизмы под флуоресцентным микроскопом.

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