В Москве закупили более 6 тыс. единиц медтехники по контрактам жизненного цикла

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы закупили более 6 тыс. единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла, запланированные на 2020 год, эта программа направлена на замену выработавшего технологический ресурс оборудования. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, оборудование уже поступает в учреждения города. В частности, закупили более 1,5 тыс. единиц тяжелой медтехники. В результате в столице парк тяжелой медицинской техники обновится почти на 90%. Заммэра отметила, что, несмотря на пандемию, не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла.

По словам Раковой, конкурсы позволили снизить на 48% первоначальную цену медоборудования. Механизм контрактов жизненного цикла дает возможность не только закупать напрямую по выгодной цене технически сложное оборудование, но и гарантировать его бесперебойную работу и обслуживание поставщиком в течение 7-10 лет в рамках одного контракта. Москва благодаря контракту жизненного цикла получит современное оборудование с сервисом от производителей, имеющих не только производственные мощности, но и релевантный опыт.

Как отметила заммэра, программа в первую очередь нацелена на замену оборудования, выработавшего технологический ресурс, а также на дооснащение медорганизаций необходимой техникой, которую установят после капремонта. В рамках поставки на 2020-2023 годы закупили более 4,6 тыс. единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 132 компьютерных томографа, 41 ангиограф, 101 магнитно-резонансный томограф, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, 2 926 аппаратов УЗИ, эндоскопическое оборудование, рентгенодиагностические аппараты, маммографы и другая техника. В некоторых больницах, которые работают с пациентами с COVID-19, уже установили аппараты компьютерной томографии, планируется дооснащение всех стационаров.

В медицинских учреждениях сейчас устанавливают новое оборудование в рамках первой очереди капремонта по новому московскому стандарту. Так, уже 1 095 аппаратов УЗИ установили в стационарах и поликлиниках. Приоритетны закупки оборудования у производителей: как показали итоги конкурсов, было подано от двух до восьми предложений от них на каждый лот. Контракты жизненного цикла позволили привлечь прямых производителей к поставке и обслуживанию медтехники. При этом удалось значительно снизить цену договора благодаря конкуренции, а максимальное падение цены в ходе торгов доходило до 76%.

"Существенного снижения цены удалось добиться и благодаря преимуществам, которые дает городу закупка оборудования по контрактам жизненного цикла. По условиям контракта поставщик гарантирует работоспособность техники в течение жизненного цикла и обслуживает его на протяжении всего срока эксплуатации. Например, для аппаратов МРТ или КТ жизненный цикл составляет 10 лет. В тех случаях, когда медицинская техника, закупленная по контракту жизненного цикла, требует сервисного обслуживания или ремонта, заказчик ничего не платит за период простоя", - добавляется в материале.

Конкурсная документация установила техтребования, которым отвечает самое современное медоборудование. После заключения контрактов в медучреждения столицы поставляются новейшие модели оборудования, которые зарегистрированы производителем - победителем конкурса. Городской департамент здравоохранения обновляет и модернизирует парк медтехники, закупая оборудование по контракту жизненного цикла с декабря 2019 года.