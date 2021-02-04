Власти Москвы назвали самые популярные сервисы инвестиционного портала в 2020 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самыми востребованными сервисами инвестиционного портала Москвы в 2020 году стали онлайн-запись на осмотр объекта торгов, прямая линия и ознакомление с конкурсной документацией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Самыми популярными услугами 2020 года стали онлайн-запись на осмотр объектов торгов, а также возможность задать интересующий вопрос через линию прямых обращений. Замыкает тройку лидеров сервис, с помощью которого бизнесмены могут подать заявку на ознакомление с конкурсной документацией. С момента запуска инвестиционного портала Москвы в 2014 году предприниматели воспользовались ими более 145 тыс. раз. Это почти половина от общего количества обращений к сервисам ресурса", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Благодаря электронному сервису "Запись на осмотр объекта торгов" бизнесмены могут назначить встречу с представителем учреждения, которое является собственником недвижимости, и осмотреть объект, выставленный столицей на аукцион, - например, здание или помещение. В период действия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, личный осмотр городской недвижимости временно ограничили, но посетителям инвестиционного портала Москвы доступны 3D-экскурсии по зданиям. Сервис возглавил рейтинг самых востребованных сервисов сайта, всего с 2014 года услугой воспользовались около 130 тыс. раз.

Кроме того, инвесторы могут обратиться в правительство Москвы по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью и участием в городских торгах. Для этого нужно зайти в раздел "Линия прямых обращений". Чаще всего пользователи портала просят уточнить детали процедуры торгов, интересуются мерами финансовой поддержки предпринимателей, а еще предлагают изучить их собственные инвестиционные проекты. Ответ от представителей органов исполнительной власти приходит в личный кабинет в срок от пяти до тридцати дней в зависимости от сложности вопроса.

"Всего за шесть лет работы сервиса мы получили почти 10 тыс. обращений от бизнесменов", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

К сервису "Подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией" обращались почти 6 тыс. раз. С его помощью потенциальные инвесторы получают доступ к документам того или иного лота в бумажном виде. Таким образом, предприниматели могут заодно проконсультироваться со специалистом. Для того, чтобы подать заявку, нужно открыть карточку объекта на портале в период действия заявочной кампании и кликнуть на кнопку "Ознакомиться с документацией". Также документы доступны на сайте в электронном виде.

Об инвестпортале

Инвестиционный портал создан при поддержке правительства Москвы. Ежедневно его посещают более 8,2 тыс. уникальных пользователей, зарегистрированы 42 тыс. личных кабинетов, которые открывают полный доступ к функционалу ресурса. Также для более удобного доступа к сервисам для инвесторов в 2020 году запустили мобильное приложение "Инвестиционный портал Москвы".